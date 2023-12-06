رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: سياسة نتنياهو لم تمكنه من تحرير محتجز واحد لدى المقاومة

قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن «الفلسطينيين ضحايا جريمة إبادة شعب تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي»، مشددًا على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «استوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في بداية العمليات العسكرية إنه «لن يفاوض ولن يوقف إطلاق النار ولن يُدخل الطعام والوقود والمواد الطبية».

وأكمل: «بعد أن استغرقت عمليته البرية وقتًا طويلًا دون تحقيق أي اختراق أو إنجاز يذكر، رضخ وجلس لطاولة المفاوضات لتمديد فصول الاتفاق الذي أطلق عليه هدنة إنسانية».

وذكر أن «هناك عناصر في الاتفاقية لا تقل أهمية عن إطلاق سراح الأسرى»، موضحًا أنها تتمثل في إدخال الغذاء والدواء والمحروقات، إضافة لوقف إطلاق النار.

وتابع: «نتنياهو يحاول الآن أن يسوق لأنه من أجبر المقاومة من خلال الجولة الأولى على الجلوس، وإطلاق سراح حوالي 110 محتجزين، زاعمًا أن الأمر يرجع إلى الضغوط من العملية الحربية».

وأكد أن «السياسة التي يتبعها نتنياهو، لم تمكنه من تحرير أسير واحد على قيد الحياة»، مضيفا: «الاتصالات لاستعادة الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى لم تنقطع ولم تتوقف حتى مع استئناف العمليات البرية بشكلها البشع الآن».

وأوضح أن «المقاومة لن تقبل أن يملى عليها معادلة مريحة لنتنياهو، وأكدت أنها لن تفاوض تحت النار»، معقبًا على المزاعم الإسرائيلية بوجود محتجزين مدنيين لدى المقاومة: «إسرائيل في كل فصول العدوان والحرب تتنفس كذبًا وافتراء، وتريد توظيف ذلك بالرأي العام»