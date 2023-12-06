نتنياهو: استشهاد نصف قادة كتائب حماس في غزة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلى قتل نحو نصف قادة كتائب حماس خلال العمليات الجوية والبرية في قطاع غزة.

ويفترض الجيش الإسرائيلي أن حماس لديها ما إجماليه 24 كتيبة من هذه الكتائب تقاتل في غزة وتضم كل منها حوالي 1000 عضو.

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي عقد بعد شهرين من الهجوم الكبير الذى نفذته حماس في 7 أكتوبر: "لن ننسى ولن نغفر".

وتوغلت اليوم الثلاثاء قوات الدفاع الإسرائيلية جنوبا داخل قطاع غزة بما في ذلك مدينة خان يونس، أكبر مدن جنوب قطاع غزة.

وانتقد نتنياهو منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لعدم تحدثها بصورة علنية عما وصفه ب " جرائم حماس الجنسية ضد النساء "

. وفي اجتماع عقد فى وقت سابق مع الرهائن المفرج عنهم وأقاربهم، قال نتنياهو إنه " سمع عن حالات اغتصاب مروعة " .