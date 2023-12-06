تم قبل ساعات، إطلاق أحدث كبسولة بيولوجية إيرانية، بنجاح، باستخدام الحامل المحلي الصنع، سلمان، تماشيا مع عزم الحكومة الحالية على إحياء مختلف مجالات قطاع الفضاء في البلاد وترسيخ المعرفة المكتسبة في مجال الفضاء الحيوي.



وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن هذه الكبسولة البيولوجية هي شحنة علمية وبحثية وتكنولوجية تتماشى مع تحقيق خارطة طريق خطة الفضاء البشري والتي تم إطلاقها على ارتفاع 130 كيلومترا من الأرض، من أجل تطوير واكتساب التقنيات المطلوبة في هذا الصدد.



ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوجرام، بطلب من منظمة الفضاء الإيرانية، والتي طورها معهد أبحاث الفضاء التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، تم اختبار تطوير تقنيات مختلفة لخطة الإرسال إلى الفضاء، بما في ذلك الإطلاق والاسترداد وأنظمة التحكم في السرعة ودرع المصد وتصميم الديناميكا الهوائية للكبسولة والمظلة والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية ومراقبتها.



ويعد الحامل الذي يطلق عليه اسم "سلمان"، النسخة الأولى من هذه الفئة من القاذفات القادرة على إطلاق كبسولات بيولوجية تزن نصف طن، ويتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة في الدفع والديناميكا الهوائية والتحكم، وهو من صنع مؤسسة الصناعات الفضائية التابعة لوزارة الدفاع وهو وطني بالكامل.