أردوغان: المسئولون الإسرائيليون سيكون مكانهم مزبلة التاريخ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «المسئولين الإسرائيليين سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلا أم آجلا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه».



وأضاف في كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية، مساء الأربعاء: «المسئولون الإسرائيليون سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلا أم آجلا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه، وسيكون مكانهم مزبلة التاريخ».



وأكد أن «إسرائيل ستحاسب على كل اضطهاد مارسته على أراضي فلسطين منذ الحرب العالمية الثانية»، لافتًا إلى أنه لا يرى مفرًا من هذا الأمر.



واستطرد: «لا أعرف إلى أين سيهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلما صعّدت الإدارة الإسرائيلية المحتمية بالغرب قمعها، كلما زاد الثمن الذي ستدفعه».



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في تركيا، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.



وأوضح أردوغان، أن العالم يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.



وقال إن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون ويجب على إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة، ورفض مناقشة خطة لتشكيل «منطقة عازلة» في غزة، معتبرًا ذلك «قلة احترام» للفلسطينيين.



وأضاف أن «هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها»



وحول مؤتمر للسلام بين فلسطين وإسرائيل، أوضح أردوغان، أن تركيا على استعداد لتولي دور الضامن واستضافة المؤتمر أيضا شريطة توفر إرادة حقيقية للسلام.



وانتقد الدعم الغربي لإسرائيل، قائلًا: «لولا دعم جميع الدول الغربية لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة، لما كنا نواجه مثل هذا المشهد في منطقتنا حاليا».