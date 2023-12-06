رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحث دول كوب 28 على عدم انتقاد الإمارات

حث رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28، المنعقد في دبي، على عدم الانتقاد المبكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستضيفة للمؤتمر.

وقال شتاينر لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ)، إنه صعب بالطبع على كثير من الأشخاص فهم لماذا يترأس سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية، مؤتمر الأمم المتحدة في دبي.

غير أن شتاينر قال إنه يمكن أيضا الإقرار بأن دولة منتجة للنفط تواجه هذا التحدي وتريد المساهمة في الوصول إلى إجماع في الآراء بين المئتين دولة.

وذكر "أنا أقول: دعونا ننتظر حتى نهاية هذا المؤتمر ونقييم دور الإمارات العربية المتحدة كمضيف وفقا للنتائج التي تخرج".

وأضاف شتاينر أن الدول الغربية أيضا "تجلس في بيت زجاجي" فيما يتعلق بإنتاج النفط. وضرب أمثلة بالولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة التى قالت جميعها إنها تريد توسيع نطاق انتاجها من النفط.

وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية "هذا يظهر بالفعل أنكم ربما يجب أن تكونوا أكثر حذرا قليلا عندما تشيرون إلى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة".

وذكرت صحيفة ذا جارديان ومنظمة سنتر فور كلايمت ريبورتينج غير الربحية للصحافة، يوم الأحد الماضى، أن الجابر كان قد قال في مكالمة عبر تقنية الفيديو كول مع ممثلي الأمم المتحدة في نوفمبر إنه "لا يوجد دراسة علمية" تثبت أن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري ضروري للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 5ر1 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وهذا يتناقض مع الإجماع العلمي العالمي في أبحاث المناخ.