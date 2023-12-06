المستشار محمود فوزي: اهتمام الدولة ببناء الحجر على حساب البشر ليس بقول حق

رد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على بعض الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية، فيما يتعلق باهتمامها ببناء الحجر على حساب البشر، مؤكدا أنه ليس قول حق.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء: «قدر هذه الإدارة أن تعمل على مسارات متوازية وتسابق الزمن في ظل الظروف والاضطرابات التي شهدها العالم ومن ثم أثرت على الدولة المصرية».

وأوضح أنه جرى تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تقليل معدل التسرب من التعليم والاهتمام بالتعليم الفني، ومحو الأمية، منوها بأنه جرى التوسع في مسارات التعليم أهليا وخاصا وعام، وأصبح هناك حوالي 100 جامعة أي تضاعفت عن العدد الذي كان موجودا بالسابق.

وأشار إلى أن مرشحهم حريص على تطوير أنظمة التعليم الفترة المقبلة، وكذلك الحفاظ على نسبة الإنفاق ومجانية التعليم التي لا مساس بها، إضافة إلى تطوير المعلم.