وزارة التعليم الافغانية: الحكومة الحالية قامت ببناء 200 مدرسة خلال العامين الماضيين

أعلنت وزارة التعليم الأفغانية، أن الحكومة الحالية قامت ببناء 200 مدرسة في أنحاء البلاد، خلال العامين الماضيين.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية، اليوم الاربعاء، عن المتحدث باسم وزارة التعليم القول، إنه خلال هذه الفترة، قامت الحكومة أيضا، بخلاف الانتهاء من بناء 200 مدرسة، بإقامة مباني لما يقرب من 1000 مدرسة أخرى في أنحاء البلاد.



ومن جانبه، قال منصور أحمد حمزة، المسؤول في وزارة التعليم: "وفقا لسياسة التقدم التعليمي لوزارة التعليم، فإننا نرغب في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة في كل ركن من أركان البلاد"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحاول التعامل مع المشاكل المتعلقة بالمدارس التي لم يتم إصلاحها أو تلك التي تحتاج إلى تجديدات".



من ناحية أخرى، شكا بعض الطلبة من عدم إصلاح المدارس، ومن عدم وجود مساحة مناسبة للتعليم في بعض مناطق كابول.



وبحسب إحصائيات وزارة التعليم الافغانية، فإن هناك حاليا أكثر من 18 ألف مدرسة منتشرة في أنحاء البلاد.