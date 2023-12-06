اتحاد الكرة الجزائري يدعو لدعم بلماضي

دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، للالتفاف حول المدير الفني للمنتخب الأول، جمال بلماضي، "الذي يسعى لتشريف الراية الوطنية خلال كاس أمم أفريقيا 2023، المؤجلة لمطلع العام المقبل".

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان نشره بموقعه الرسمي "إثر تداول معلومات تتعلق بإقالة الناخب الوطني للمنتخب الأول (جمال بلماضي)، وقصد رفع أي لبس حول هذا الموضوع، يوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه لا وجود لقضية تتعلق بالموضوع، وأن الالتزامات التعاقدية محترمة من قبل الطرفين".

ودعا الاتحاد "وسائل الإعلام الوطنية والعائلة الكروية، ومشجعي المنتخب الوطني للالتفاف حول بلماضي، ودعمه في مهمته الرامية لرفع الراية الوطنية عاليا خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم 2023 التي ستجرى في كوت ديفوار".

ويسعى منتخب الجزائر لمحو الصورة الباهتة التي بدا عليها خلال مشاركته في النسخة الماضية لأمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مطلع عام 2022، ولتتويج بأمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حمل كأس البطولة عامي 1990 و2019.

ويتواجد المنتخب الجزائري، الذي ودع النسخة الماضية للبطولة من دور المجموعات، في المجموعة الرابعة بالدور الأول لأمم أفريقيا 2023، برفقة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.