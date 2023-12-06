إخلاء سوق عيد الميلاد في برلين بعد اشتعال النيران في أكشاك خشبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أخلت السلطات الألمانية سوق عيد الميلاد (الكريسماس) بميدان ألكسندر في برلين وأغلقته مبكرا بعد حريق شب يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شخصا نقل إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة بعد اشتعال النيران في كشكين في المساء. ويعتقد أن الشخص المصاب هو مشغل أحد الأكشاك الخشبية التي اشتعلت فيها النيران.

وأعلنت فرقة إطفاء برلين عبر منصة إكس، تويتر سابقا: "تم إخماد الحريق"، وذلك بعد حوالي نصف ساعة من اندلاع الحريق.

وتابع المنشور: "الحادث تحت السيطرة".

ولم يتضح سبب الحريق في البداية وتحقق الشرطة في الأمر.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن الحادث في البداية.