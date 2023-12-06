العربية لحقوق الإنسان: لدينا فريق من 60 مراقبا لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

كشف إسلام أبو العنين، مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، دور المنظمة لوضع اللمسات النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «تن»، مساء الأربعاء، أن المنظمة تراقب الانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم 30 نوفمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع عدد من فريق المنظمة؛ لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، معربًا عن رغبته في أن يكون هناك تصويت إلكتروني بالانتخابات المقبلة؛ لزيادة عدد المشتركين خارج مصر.

وأكد أن أحقية المصريين في الخارج بالتصويت بالانتخابات، أحد مكاسب الثورة، والتصويت الإلكتروني سيزيد من نسبة مشاركتهم، مشددًا على أن فريق المنظمة يتكون من 60 مراقبًا 40 منهم من دول عربية، و20 مصريًا، سيجري تقسيمهم جغرافيا.

وذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية على أرض مصر، ومن ثم سيجري تقسيمهم على خمس مناطق جغرافية لمتابعة سير العملية الانتخابية، في "الدلتا والقناة، والصعيد، وغرب الدلتا، والقاهرة الكبرى"، مضيفا أنه سيجري تحليل البيانات من العينات الجغرافية المختارة للوصول إلى النتائج السليمة.

وأوضح أن فريق المنظمة لديه خبرة كبيرة في مجال مراقبة الانتخابات، ومن ثم ستشارك مجموعة المراقبين الدوليين العاملين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضمن معايير المراقبة الدولية للانتخابات، مؤكدا أن هناك تنظيما مع المنظمات المصرية.