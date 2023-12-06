الشروق داخل حديقة الأحياء المائية العملاقة فى النرويج

تعد حديقة البحر الأطلنطى فى النرويج، أتلانتيك سي بارك «Atlanterhavsparken» إحدى كبريات حدائق الأحياء المائية فى العالم، وهو الأكواريوم (حوض سمك) الذى تم بناؤه فى المناظر الطبيعية الساحلية فى الساحل الغربى فى أوليسوند بالنرويج، كما أنه واحدا من أكثر أحواض السمك تميزا فى أوروبا.



وتم افتتاح المنشأة الحالية رسميا فى 15 يونيو 1998، فى المناظر الطبيعية الساحلية فى توينسيت، الساحل الغربى فى أوليسوند.



وفى عام 2019، منحت الحكومة النرويجية المتحف درجة أول مركز للعلوم البحرية فى النرويج.



- الأكواريوم يضم أسماكا ويسهم فى زيادة المعرفة عن البحر



والأكواريوم يعد مركزا للعلوم البحرية حيث يضم أسماكا حية ومياها، ويسهم فى زيادة المعرفة عن البحر. وتشتهر النرويج بالمأكولات البحرية المتنوعة والجودة المتميزة فى أنحاء العالم. كما تعد ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية فى العالم. وتعد أيضاً رائداً عالمياً في مجال الصيد المستدام.



ولدى الأكواريوم منطقة خارجية مذهلة تتمتع بإطلالة مباشرة على المحيط الأطلسى.



ويوجد فى المنطقة الخارجية الفسيحة حديقة بطاريق منفصلة، كما يوجد أيضا متنزه وتمثال أخطبوط ضخم.



- حوض كبير لأسماك السالمون وأسماك محنطة



ويحتوى ‪معرض الأحياء المائية هذا على حوض كبير لأسماك السالمون وهناك وقت لمشاهدة إطعامها، كما يوجد أحواض أسماك أخرى وأسماك محنطة



وتم بناء المنشأة على ساحل توينسيت، على بعد نحو 3.5 كيلومتر (2.2 ميل) غرب أوليسوند، ويوفر الموقع 4000 متر مربع من المساحة الداخلية للمعارض، بالإضافة إلى 6000 متر مربع من المساحة الخارجية.



وتشمل منطقة المعرض الداخلى للمنشأة 11 حوضا مائيا، بما فى ذلك حوضا سباحة مفتوحان وحوضا سباحة للأنشطة، بالإضافة إلى العديد من أحواض السمك الصغيرة.



وتوفر أحواض السمك رؤية تمثيلية للحياة تحت الماء على طول الساحل النرويجى وفى شمال المحيط الأطلسى. ويضم الأكواريوم مقهى ومتجرا للهدايا.



- الثلوج تتساقط على أوليسوند في الشتاء



وأوليسوند مدينة ساحلية تقع على الساحل الغربى للنرويج، عند مدخل مضيق جيرانجيرفيورد. والأمطار فى هذه المدينة تكون طوال العام، أما الثلوج فتسقط فى شهر نوفمبر وتنتهى فى شهر مايو، وهكذا فإن أوليسوند تكون فيما بين يوليو وسبتمبر أقل حرارة وأمطارا.