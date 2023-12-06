الكرملين: 4 مقاتلات رافقت طائرة بوتين خلال رحلته إلى الإمارات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات من طراز سوخوي-35 تابعة للقوات الجوية الروسية رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين طوال الرحلة إلى أبو ظبي.

وأضاف بيسكوف: "رافقت الطائرة الرئاسية، خلال تحليقها وحتى هبوطها في أبو ظبي، أربع مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز (سو-35)، هذه المقاتلات كانت تحمل أسلحتها المعتادة من مختلف الفئات"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتابع بيسكوف: "أقلع سرب من مقاتلات (سو-35) من مطار ميداني في روسيا في ظروف جوية صعبة مع هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة. وكان يقود هذه المقاتلات طيارون من الدرجة الأولى. بالنسبة للمرافقة الجوية للطائرة الرئاسية، تم الحصول على تصاريح طيران خاصة من الدول التي تم تنفيذ الرحلة فوق أراضيها. نحن ممتنون لهذه الدول لتعاونها".

وذكر أن طائرات "سو-35" بشكل عام معروفة في المنطقة وفي دولة الإمارات نفسها، وعادة ما يكون هناك اهتمام متزايد بهذه الطائرات.