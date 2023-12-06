وزير التعليم مطمئنا أولياء الأمور: الطلبة في أيدٍ أمينة

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وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة للأسر، مؤكدا أنهم في أيدي أمينة.

وخلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز"، قال حجازي: "رسالتي للأسر المصرية.. ولادكم في أيدي أمينة والدولة حريصة عليهم".

وأشار إلى مشاهد تجمع أولياء الأمور أمام اللجان أثناء إجراء أبنائهم الامتحانات، مبديا استغرابه من هذا المشهد رغم أنّ الأمر مُجرد امتحان، وفق قوله.

وفيما أكّد تحمل هذا المشهد كجزء من الثقافة المصرية، لكنّه شدد على ضرورة التيقّن من أن الاختبار ليس نهاية المطاف، موضحا أن منظومة الثانوية العامة ستكون قادرة على التغلب على هذا الأمر.

ونوه بأنّ تطوير منظومة الثانوية العامة يتسم بأنه متكامل، حيث لا يقتصر على الامتحان لكن الأمر يشمل المناهج وطريقة الدراسة وآلية الالتحاق بالجامعة وتدريب المعلمين.