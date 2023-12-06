 رئيس جامعة دمياط يتفقد استعدادات نادي الوافدين والعاملين للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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رئيس جامعة دمياط يتفقد استعدادات نادي الوافدين والعاملين للانتخابات الرئاسية

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 5:48 م

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، نادي الوافدين والعاملين بالجامعة، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الدكتور ربيع حمدان، في بيان له اليوم، أن الجولة التفقدية جاءت في إطار الوقوف على جاهزية النادي، وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية الاقتراع، إلى جانب تأمين المكان من بحث ونظام وحماية مدنية، وتأمين جميع مداخل ومخارج النادي.

وأشار إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن عملية الاقتراع والتصويت ستبدأ على مدار أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمياط على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.


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