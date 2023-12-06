 حزب الله ينشر فيديو استهداف عناصره لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية - بوابة الشروق
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حزب الله ينشر فيديو استهداف عناصره لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:12 ص
نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال الحزب، في بيان له، إن يوثق أظهر مشاهد جديدة من استهداف مجاهدي المقاومة لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وكان حزب الله قد أعلن أمس الثلاثاء، استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع رويسة العاصي على الحدود اللبنانية، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال الحزب، في بيان له، إن الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر.

كما أشار حزب الله يوم الاثنين الماضي، إلى استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف ثماني مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك