حزب الله ينشر فيديو استهداف عناصره لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد لقصف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.



وقال الحزب، في بيان له، إن يوثق أظهر مشاهد جديدة من استهداف مجاهدي المقاومة لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

📍"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد جديدة من استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي المحاذية للحدود اللبنانية. pic.twitter.com/ls1hAyMsMd — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 6, 2023



وكان حزب الله قد أعلن أمس الثلاثاء، استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع رويسة العاصي على الحدود اللبنانية، وفق وكالة سبوتنيك.



وقال الحزب، في بيان له، إن الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر.



كما أشار حزب الله يوم الاثنين الماضي، إلى استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف ثماني مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.