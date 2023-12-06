كييف تحذر من هزيمة أوكرانيا إذا نفدت المساعدات الأمريكية

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حذر مدير مكتب الرئيس الأوكراني في كييف، أندري يرماك، من احتمال هزيمة بلاده في الحرب ضد روسيا إذا نفد التمويل الأمريكي في نهاية العام.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا، اليوم الأربعاء، عن يرماك قوله: "بالطبع، فإن هذا الاحتمال المرجح للغاية يجعل من المستحيل استمرار عملية تحرير (الأراضي الأوكرانية) و(يسبب) خطرا كبيرا بخسارة هذه الحرب".

ودعا السياسي الأوكراني، الكونجرس الأمريكي إلى تمرير حزمة بقيمة مليار دولار تم حظرها منذ أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أكد يرماك أن لدى كييف أيضا خططا عسكرية للعام المقبل.

واعترفت واشنطن، أكبر داعم لكييف في الحرب ضد روسيا، بأن الأموال المخصصة لأوكرانيا سوف تنفد في ديسمبر.

وتحتاج الميزانية الأوكرانية لعام 2024 مرة أخرى ما يعادل حوالي 39 مليار يورو (42 مليار دولار) من المساعدات الغربية، ورغم ذلك فإن تمويل الـ 27 مليار يورو يعتبر غير مؤكد.