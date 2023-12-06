ولفرهامبتون يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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عاد ولفرهامبتون إلى طريق الانتصارات بالفوز على ضيفه بيرنلي 1 / صفر مساء الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الكوري الجنوبي هوانج هي تشان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 بعد تمريرة من زميله البرازيلي ماتيوس كونيا.

وتجاوز ولفرهامبتون صدمة الخسارة في الجولتين الماضيتين محققا انتصاره الخامس ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر مؤقتا.

أما فريق بيرنلي لم يهنأ بفوزه العريض على شيفيلد يونايتد 5 / صفر في الجولة الماضية ونال خسارته الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم مقابل فوزين فقط وتعادل وحيد.

تجمد رصيد بيرنلي عند سبع نقاط ليبقى في منطقة الخطر في المركز التاسع عشر وقبل الأخير متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يستعد لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في نفس الجولة مساء الخميس.