 ولفرهامبتون يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 1:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ولفرهامبتون يستعيد ذاكرة الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 12:54 ص

عاد ولفرهامبتون إلى طريق الانتصارات بالفوز على ضيفه بيرنلي 1 / صفر مساء الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الكوري الجنوبي هوانج هي تشان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 بعد تمريرة من زميله البرازيلي ماتيوس كونيا.

وتجاوز ولفرهامبتون صدمة الخسارة في الجولتين الماضيتين محققا انتصاره الخامس ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر مؤقتا.

أما فريق بيرنلي لم يهنأ بفوزه العريض على شيفيلد يونايتد 5 / صفر في الجولة الماضية ونال خسارته الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم مقابل فوزين فقط وتعادل وحيد.

تجمد رصيد بيرنلي عند سبع نقاط ليبقى في منطقة الخطر في المركز التاسع عشر وقبل الأخير متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يستعد لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في نفس الجولة مساء الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك