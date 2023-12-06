المقاولون العرب يوقع عقوبات مالية على لاعبيه وإيقاف المستحقات

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قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري.

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة المقاولون العرب ضد الداخلية، اليوم الأربعاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الداخلية للنقطة 6 في المركز الـ15، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب لأربع نقاط في المركز الـ17.