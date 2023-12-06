التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، لقاءً مع عدد من الشباب استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال المهندس علي جبر منسق التحالف ببورسعيد، وعضو الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إننا ندعو الشباب للمشاركة الإيجابية، عن طريق التصويت وتوعية الناخبين على ضرورة أداء حقهم الدستوري والذهاب إلى لجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم.

ودعا عضو الحملة الرسمية للرئيس السيسي، إلى أن لا يقتصر دور الشباب على المشاركة في الانتخابات بالتصويت، موضحا أن دورهم أكبر من ذلك وهو دعوة الناخبين للتصويت، ومساعدة كبار السن على معرفة لجانهم الانتخابية.

وأشار المهندس علي جبر إلى أن التحالف الوطني يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك لإيمانه بأنه الشخص الذي وقف بجانب هذا البلد في ثورة 2013 واستجاب لنداء المواطنين وقتها، وأعاد بناء الدولة، والجمهورية الجديدة، ويستطيع أن يتعامل مع الأحداث العالمية بإرادة مصرية تحمي أرض الوطن، وأنه قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية أركان الدولة المصرية.