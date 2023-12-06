ناقلة ديزل روسية تستأنف رحلتها بعد توقف في المحيط الأطلسي

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استأنفت ناقلة روسية محملة بوقود الديزل كان تم تحميله في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، رحلتها بعدما ظلت في المحيط الأطلسي أكثر من أسبوع، وفقا لتقرير الميناء وبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تحميل الناقلة "إتش إس ليجند" بحوالي 90 ألف طن من الوقود في بريمورسك في نوفمبر الماضي.

وانخفضت سرعة الناقلة بشكل كبير وسط المياه، غربي البرتغال، في 27 نوفمبر.

ولم ترتفع سرعة الناقلة بشكل ملحوظ إلا في وقت سابق اليوم الأربعاء، وهي تتجه الآن صوب الجنوب الغربي، مشيرة إلى البرازيل.

ولم يتغير موعد الوصول، المنتظر في 8 ديسمبر.