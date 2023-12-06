محافظ المركزي الكيني: خفض قيمة الشلن الكيني مقابل الدولار مبالغ فيه

أكد محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي، أن خفض قيمة الشلن الكيني مقابل الدولار بنسبة 20٪ تقريبا في عام 2023 مبالغ فيه.

وقال ثوجي، للصحفيين مساء أمس الثلاثاء، بعد قرار البنك المركزي الكيني رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 200 نقطة أساس، "لقد تراجع سعر الصرف الشلن الكيني أكثر مما كان ضروريا لإعادة إنشاء سعر صرف مستقر ولكن تنافسي". بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ثوجي، الذي تم تعيينه في يونيو الماضي، أن محافظي البنك المركزي الكيني السابقين استنفدوا احتياطيات البلاد في محاولة لتوفير حماية للشلن الكيني، حيث باعوا نحو 8ر2 مليار دولار بشكل تراكمي حتى مايو الماضي، بما في ذلك 3ر1 مليار دولار في عام 2020 ونحو 650 مليون دولار في عام 2021.

قال ثوجي إن هذا يعني أنه عندما بدأت أسعار الفائدة الأمريكية في الارتفاع، "كنا في وضع لم يكن لدينا فيه أي احتياطيات خارجية حتى نتمكن من تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة الأجنبية على سعر صرف الشلن".

وأعلن البنك المركزي الكيني، أمس الثلاثاء، أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 5ر12٪ هو أكبر زيادة منذ عام 2011 بغرض دعم الشلن.

وتراجع سعر صرف الشلن الكيني مقابل الدولار في نوفمبر الماضي للشهر الثلاثين على التوالي، مع توقعات بأن يشهد أسوأ عام له منذ عام 2008.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا اليوم الأربعاء بتوقيت نيروبي، تراجع سعر صرف الشلن الكيني مقابل الدولار بنسبة 1ر0٪ ليصل إلى 48ر153 للدولار الواحد.