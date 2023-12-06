وزير الخارجية الأردني: واشنطن عليها العمل بجد للتصدي لهمجية إسرائيل في عدوانها على غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «ما تقوم به إسرائيل يؤثر بشكل كبير على الموقف السياسي»، لافتًا إلى أن «المجتمع الدولي عليه التحرك حماية لمصالحه على الأقل في المنطقة».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «هناك تغيرًا غير كاف في مواقف المجتمع الدولي من حيث قبول دعوة الدول العربية لوقف إطلاق النار».



وأشار إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية عليها العمل بجد للتصدي لهمجية إسرائيل في عدوانها على غزة»، قائلًا إن واشنطن عليها وقف الحرب فورًا ووضع خطة لإنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن الدول العربية تحاول تغيير الموقف الدولي الذي قَبِل حرب غزة في البداية على أنها دفاع عن النفس، ولم يدرك عبثية العدوان الذي لا ينتج سوى القتل والدمار والكراهية.



وذكر أن «إسرائيل مصممة على الاستمرار في العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ سياساتها ما بعد الحرب في محاولة لتقزيم القضية الفلسطينية».



وصرح بأن الدول العربية تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يفرض على إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة ولا يطلب موافقتها على ذلك.



وأكمل: «نعمل على بلورة قرارات أخرى، ولو لم تحظى بالموافقة فإنها ستحقق إحراجًا أكبر للدول التي تحول دون تبنيها وتعري ازدواجية المعايير».



واختتم: «العالم ليس عليه فقط أن يتحرك لحماية شعب أعزل يتعرض لإبادة جماعية من حكومة ودولة اعتمدت القتل والدمار، بل لحماية مصالحهم التي بدأت تتأثر في المنطقة، مع تنامي الشعور العام بأن تلك الدول تسمح لإسرائيل بممارسة تلك العدوانية».