إسماعيل هنية: غزة أمام كارثة غير مسبوقة على المستويين الإنساني والصحي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن «العالم آن له أن يصغي لأنات الشعب الفلسطيني وتضحياته على مدى عقود من الصراع؛ خاضها الشعب الفلسطيني وخاضتها شعوب الأمة العربية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية في حروب سابقة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لا شك أن العدو الصهيوني عمد منذ بداية هذا العدوان إلى ضرب كل المستشفيات في شمال غزة ومحاصرة كل المستشفيات في جنوب غزة، ومنع دخول الأدوية والوقود للمستشفيات، واستهدف الأطقم الطبية واعتقل عشرات من العاملين في المنظومة الصحية».

وأوضح أنه «بجانب المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني، فإنه يمكن القول إن جميع المستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، وأهمها مجمع الشفاء الطبي، الذي لا يعمل الآن ولا بخمس الطاقة».

ولفت إلى «الاستهداف الجنوني للمستشفى الإندونيسي ومجزرة مستشفيي كمال عدوان والعودة، فضلا عما تتعرض له المستشفيات في جنوب القطاع».

وأكمل: «لذا نحن أمام كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنساني والمستوى الصحي، في ظل حرمان شمال القطاع من أن تصله المساعدات والعمليات الإغاثية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية».