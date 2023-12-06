المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق تنمية التجارة ينظمان جلسة التحول إلى الطهي النظيف في COP28

استضافت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حلقة نقاشية حول، " التحول إلى الطهي النظيف باستخدام غاز البترول المسال ومصادر الطاقة المتجددة" لإشعال حوار حول مستقبل حلول الطهي النظيف ضمن فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP28.

افتتحت حلقة النقاش بكلمة المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية TDFD، والمهندس محمد الطيار، مدير البرامج في OSP وأدارتها السيدة نجلاء السديري، رئيس قسم السياسات والتوعية في OSP.

وضمت الجلسة مجموعة متنوعة من الخبراء، وكان من بينهم المهندس ناصر الذكير، المدير العام للتجارة وتطوير الأعمال في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وعضو اللجنة التنفيذية لـ TDFD، وأنيبور كراغا، الأمين التنفيذي للاتحاد الأفريقي للمصافي والموزعين (ARA)، وريما الأشقر، حلول الوقود النظيف للطهي مديرة المبادرة، وراضية صيداوي، رئيسة قسم الطاقة في شعبة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا.

على الصعيد العالمي، يفتقر 2.2 مليار شخص إلى إمكانية الوصول إلى حلول وتقنيات للتحول إلى الطهي النظيف بدل من الاعتماد على حلول الطهي التقليدية، مثل الخشب والفحم وروث الحيوانات، والذى له يؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

وبينما يتصارع العالم مع التحديات المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ والحصول على الطاقة، بحثت حلقة النقاش الدور الحاسم للبترول ومصادر الطاقة المتجددة في تحقيق انتقال عادل ومستدام إلى الطهي النظيف، ولا يقتصر هذا التحول على تبديل مصادر الطاقة فحسب؛ بل يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات، والحفاظ على الصحة، وحماية البيئة.

وشددت الجلسة على أن الطهي النظيف ضروري لصحة الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تلوث الهواء المنزلي الناجم عن الطهي بالوقود الصلب هو السبب البيئي الرئيسي للوفاة، وهو ما يمثل 3.8 مليون حالة وفاة كل عام. ويساعد الطهي النظيف أيضًا على تقليل انبعاثات الغازات وتحسين جودة الهواء.

وأشار المهندس هاني سالم سنبل خلال مداخلته إلى أن "التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحلول الطهي النظيف متأصل بعمق في مهمتها المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان الأعضاء، ومن خلال تعاوننا مع شركاء مثل OSP، نعمل على تعزيز الوصول إلى وقود الطهي النظيف وبأسعار معقولة بهدف تحسين حياة الملايين من الأشخاص، الذين غالبًا ما يتحملون وطأة طرق الطهي التقليدية.

يتمحور نهج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تجاه الطهي النظيف حول ضمان التحول العادل للمجتمعات وتدرك المؤسسة أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يجب أن يكون شاملاً، وتمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة والمشاركة في العملية.

ومن ناحية أخرى، ذكر المهندس محمد الطيار، في كلمته الافتتاحية، أن برنامج استدامة النفط (OSP) له نطاق طموح يمكّن من تحول الطاقة بشكل عادل ومستدام. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي، على غرار تعاون OSP مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسد فجوة الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وبالإضافة إلى تركيزها على البترول والطاقة المتجددة، هناك تركيز على دعم تطوير تقنيات الطبخ النظيفة المبتكرة، مثل مواقد الطهي المحسنة وحلول الطهي التي تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر هذه التقنيات بدائل واعدة للمجتمعات النائية.