عارف علوي: باكستان بحاجة لنهج ديناميكي للتعاطي مع التهديدات للسلام الإقليمي

صرح الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأربعاء، بأنه وسط السيناريو العالمي المليء بالتحديات، تحتاج باكستان إلى نهج ديناميكي للتصدي للتهديدات للسلام الإقليمي.



وقال في كلمة افتتاحية بمؤتمر "إسلام أباد كونكليف 2023" تحت شعار "باكستان في عالم متغير"، إن باكستان يجب أن تعيد استكشاف رؤيتها عقب الخصومات بين القوى الكبرى وتدخل الدول المجاورة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.



وشدد الرئيس في هذا الصدد على الاتصال الوثيق بين السياسيين والبرلمانيين، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، من أجل المداولات الفعالة وصناعة القرار.



وعلى صعيد آخر، قال علوي إن العالم المتحضر اليوم نسى مبادئ الأخلاق ويشهد شيوع الحروب التي يشنها القوي على الضعيف.



وأضاف أن الوضع في غزة علامة تحذيرية على لامبالاة العالم الذي لا يمكنها أن توقف المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال.



وأعرب عن أسفه من أنه حتى الصور الدموية للشهداء في غزة لم تهز ضمير العالم، ووصف ذلك بإخفاق البصيرة البشرية.