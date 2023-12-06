محافظ دمياط ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مركز خدمة عملاء كفر سعد

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة عملاء كفر سعد المطور، والذي يخدم نحو 38 ألف مشترك، ويقدم أكثر من 49 خدمة، ضمن تطوير الخدمات التي تقدمها الشركة لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وذكر بيان للشركة القابضة للمياه أن المركز يوفر سيارتي خدمة عملاء متنقلة لتقديم الخدمات للمناطق البعيدة، كما يوفر خدمة السداد من شركات الدفع الالكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع أو سداد الفواتير.

وشهدت محافظ دمياط والوفد المرافق لها، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وعرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والأطقم الفنية، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع استعدادات موسم الشتاء.

وأكد المهندس ممدوح رسلان أن هذا الاصطفاف يأتي كخطوة استباقية ضمن خطة الطوارئ للتعامل السريع مع الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تعمل كنسيجٍ واحد، جنباً إلى جنب، مع جميع أجهزة الدولة المصرية المعنية بمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية، في ظل تغيرات مناخية وتقلبات جوية متسارعة وسيول وموجات مطيرة.

وأكد المتابعة الدائمة والمستمرة لاجراءات وخطط التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحالة المعدات والأجهزة، وتأمين المحطات والمنشآت، ومراجعة خطط التعامل مع أي أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وعمل الصيانات اللازمة بمحطات المياه والطلمبات والروافع من أجل توفير الخدمات للمواطنين بشكل مستدام.