أرامكو للتجارة تشتري النفط من بحر الشمال لأول مرة

اشترت شركة أرامكو للتجارة السعودية شحنة نفط خام من بحر الشمال لأول مرة في تاريخها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن شركة أرامكو لتجارة المنتجات النفطية التابعة لمجموعة أرامكو العملاقة للنفط اشترت 600 ألف برميل من خام دي.يو.سي الدنماركي والذي نادرا ما يتم تداوله على منصة بلاتس لتجارة النفط. وظهر هذا الخام 4 مرات فقط على المنصة خلال 15 عاما بما في ذلك مرة في فبراير 2022.

وارتفع النشاط على منصة بلاتس بعد التغييرات التي طرأت على خام ديتد برنت وهو أهم خام قياسي للنفط في العالم، ويستخدم حاليا في تحديد أسعار ملايين براميل النفط بما في ذلك إمدادات غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في السوق العالمية. ويقول متعاملون إن شركات جديدة يمكن أن تبدأ التداول على المنصة مع زيادة نصيب الخام الأمريكي من الإمدادات التي يجري تداولها عليها.

وتأتي الصفقة التي نفذتها شركة تجارة المواد النفطية المملوكة للدولة السعودية في الوقت الذي خفضت شركة أرامكو الأم إنتاجها النفطي بالتنسيق مع تجمع أوبك بلس في محاولة لامتصاص الفوائض في السوق العالمية. في الوقت نفسه تعمل شركة أرامكو للتجارة بشكل مستقل عن الشركة الأم وتتداول بشكل أساسي النفط من إنتاج شركات أخرى.