وزير المالية الألماني: نعتزم تخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقة العاملة

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أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عزم الحكومة الألمانية على تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنات والمواطنين خلال العام القادم بإجمالي 15 مليار يورو، على الرغم من أزمة الميزانية.

وقال كريستيان ليندنر، لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن الطبقة المتوسطة في ألمانيا تستحق تخفيف الأعباء عنها.

وتابع ليندنر: "سنقوم أيضا بتخفيف العبء عن العاملين فيما يتعلق بضرائب الأجور والدخل بإجمالي 15 مليار يورو"، لافتا إلى أن الحكومة ستخفض بذلك العبء الضريبي بشكل ملموس للمرة الثانية على التوالي.

جدير بالذكر أن أطراف الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تجري مشاورات حثيثة حاليا حول موازنة 2024.

ووفقا لتصريحات ليندنر، هناك عجز في الموازنة الاتحادية للعام القادم بإجمالي 17 مليار يورو.