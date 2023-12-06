المقاومة الإسلامية في العراق تجدد قصفها قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، قصفها قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة في محافظة الأنبار.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في إقليم كردستان شمالي العراق بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، في بيان نشرته على موقعها اليوم، إن عملية القصف "جاءت ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق أفادت، في وقت سابق، بأنها "قصفت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت أكثر من 70 عملية قصف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر قبل الماضي طالت قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف مدينة إيلات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتعارض الحكومة العراقية عمليات القصف التي تطال القواعد العسكرية في العراق من قبل المقاومة الإسلامية في العراق كونها قواعد تضم خبراء ومستشارين أمريكيين ومن قوات التحالف يعملون مع الحكومة العراقية لأغراض تدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية على السلاح.