وكيل صحة دمياط يوجه بالاستعداد الكامل من هيئات التمريض للانتخابات الرئاسية

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بهيئات التمريض العاملة بجميع المستشفيات والإدارات الصحية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط؛ لمتابعة الاجراءات المتفق عليها مع جميع هيئات التمريض.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم الأربعاء، أنه وجه هيئات التمريض، بالاتجاه إلى لجان الانتخابات، لتقديم الدعم الصحي للناخبين، أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتعاونهم مع جميع المواطنين باللجان الانتخابية، ضمن الفريق الطبي المتواجد حول اللجان.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز الطبية للحالة القصوى، استعدادا للانتخابات الرئاسية وذلك طوال أيام الانتخابات.

وجاء ذلك ضمن الاستعدادات التي تعدها مديرية الشئون الصحية للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.