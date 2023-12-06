نتنياهو: عباس لن يتولى السيطرة على غزة خلال ولايتي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يتولى السيطرة على قطاع غزة خلال ولايته.



ونشر نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مساء اليوم، شدد من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يتولى إدارة غزة أو السيطرة على القطاع خلال فترة ولايته.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "محمود عباس يدعم الإرهاب وممولي الإرهاب ويعلم الأولاد الإرهاب لا يمكنه السيطرة على غزة"، على حد قوله.



وفي السياق ذاته، يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.



وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.