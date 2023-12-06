حملة إلكترونية تطالب أعضاء الكونجرس بالتصويت ضد إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل

أطلقت مؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة الأميركية، حملة إلكترونية ضخمة، تطالب أعضاء الكونجرس بالامتناع عن إرسال المساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال، التي تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وتطالب هذه الحملة الإلكترونية، أعضاء الكونجرس، بالتصويت ضد إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، إذ من المتوقع التصويت عليها في الكونجرس بطلب من الإدارة الأميركية خلال الأيام القادمة، والبالغة 14 مليار دولار أميركي، للضغط على دولة الاحتلال لوقف حربها على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح للمواطنين بالعودة إلى ما تبقّى من منازلهم.

وتأتي المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ضمن حزمة من المساعدات العسكرية الخارجية تبلغ 106 مليارات دولار طالب بها الرئيس الأميركي جو بادين من الكونجرس لدعم دولة الاحتلال، بالإضافة إلى أوكرانيا وتايوان.