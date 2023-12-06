 خارجية الصين: بكين وواشنطن بحاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن اجتماع رئيسي البلدين - بوابة الشروق
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

خارجية الصين: بكين وواشنطن بحاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن اجتماع رئيسي البلدين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 11:41 ص

ذكر وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة والصين، ينبغي عليهما الحفاظ على الزخم الإيجابي الناجم عن الاجتماع بين رئيسي البلدين، في سان فرانسيسكو وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وخلال المكالمة الهاتفية، تبادل وانج وبلينكن، وجهات النظر حول الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، طبقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الصينية، على حسابها على موقع "وي تشات/"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واتفق الجانبان، على الإبقاء على الاتصالات حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأكد وانج، مجددا موقف الصين حول قضية تايوان وحث أمريكا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك