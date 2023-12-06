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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تعتقل 42 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 10:27 ص

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 42 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، شملت الاعتقالات 20 مواطنا من جنين، وستة من الخليل، وأربعة من رام الله، وسبعة من نابلس وبيت لحم، وخمسة من قلقيلية وطوباس.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، قالت إن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي، بشكل غير مسبوق، وشملت الاعتقالات كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

وأشارت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

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