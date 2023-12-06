قصف مكثف على جنوب قطاع غزة ووصول سيارات الإسعاف لنقل مصابين

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، لقطات حية للقصف الإسرائيلي المكثف على جنوب قطاع غزة، ووصول سيارات الإسعاف لنقل مصابين.

وأظهرت اللقطات تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب في أحد المناطق، بينما سارعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف للتعامل مع الحريق ونقل المصابين.

وتواصل قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة المحاصر، في حين نصبت المقاومة الفلسطينية عدة كمائن للقوات الخاصة الإسرائيلية وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 16 ألفا و248، بينهم 7112 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.