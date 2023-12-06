القادة الفلسطينيون يبحثون بجدية المطالبات الأمريكية بأن تحكم سلطة متجددة قطاع غزة بعد الحرب

يبحث القادة الفلسطينيون في دوائر صنع القرار في رام الله في مستقبل قطاع غزة، حيث ينظرون بجدية إلى تلميحات الإدارة الأمريكية حول «سلطة فلسطينية متجددة» تحكم القطاع في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وفق مصدر سياسي فلسطيني مطلع.

وقال المصدر القريب من دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعارض مصطلح «السلطة المتجددة»، لكنه في الوقت نفسه لا يعارض إجراء إصلاحات في السلطة تلبي المعايير والمتطلبات الدولية.

وبدأ تعبير «السلطة الفلسطينية المتجددة» يتردد بعدما استخدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي حين كتب في مقال للرأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أنه يجب توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت «سلطة فلسطينية متجددة».

وقال بايدن: «بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين».

وبحسب المصدر المطلع، تحاول السلطة الفلسطينية أيضا أن تحصل على ضمانات أمريكية بأن تكون صاحبة نفوذ فعلي على الأرض، وتمتلك سيطرة حقيقية بعيدا عن عمليات الاقتحام والتوغل الإسرائيلي في المناطق المصنفة (أ) بموجب اتفاق أوسلو للسلام في 1993، كما تريد وقف ما وصفه بالابتزاز الإسرائيلي المتعلق باقتطاع أجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تشكل مصدر الدخل الرئيسي لوزارة المالية الفلسطينية.

وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقات السلام المؤقتة.

وذكر المصدر أن هناك توقعات إيجابية لدى صناع القرار في السلطة الفلسطينية بأن ينجح الضغط الأمريكي في إعادة الأموال التي تم خصمها من موازنة السلطة الفلسطينية، والتي كان آخرها خصم 100 مليون دولار من الأموال الفلسطينية بالإضافة للأموال التي تخصم منذ فترة طويلة.

ولم يهدأ القصف المكثف على القطاع إلا لفترة أسبوع واحد بفضل اتفاق «هدنة إنسانية» تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ليُستأنف بنفس الضراوة.

وسلب الهجوم الإسرائيلي والحصار الشامل على قطاع غزة أرواح ما يقرب من 16 ألف فلسطيني في شهرين وشرّد أكثر من 1.5 مليون نسمة، وباتت معه ظروف الحياة مروعة.

وصرح المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، بأن مقر السلطة الفلسطينية في رام الله يشهد اجتماعات مكثفة؛ لصياغة خطط جديدة من شأنها إدخال إصلاحات على السلطة الفلسطينية على المستوى الإداري والهيكلي، بما يحقق معايير «السلطة المتجددة» الذي تتطلع إليه الولايات المتحدة.

وبحسب المصدر، عرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الرئيس عباس «خارطة تنشيط» تتضمن إصلاحات مالية وإدارية عاجلة تؤدي لإحداث تغيير في طبيعة اتخاذ القرار داخل السلطة الفلسطينية والاعتماد على قيادات شابة تتولى مناصب قيادية.

كما تتطلع الخطة الأمريكية لإنهاء الخلافات الداخلية في حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية، وإجراء مصالحات يتم من خلالها توحيد الحركة.

وأشار المصدر إلى أن من بين القرارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الفلسطيني تعيين محافظين جدد بدلا من 12 محافظا أقالهم عباس في أغسطس الماضي ولم يعين حتى الآن بدلاء لهم، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وبحسب المصدر، جرى تقديم قائمة مرشحين قبل اندلاع الحرب من لجنة مكلفة من عباس، لكن طُلب إعادة النظر في الأسماء لتكون القائمة ذات قدرات أمنية.

أما الإجراء الآخر الذي قد يلجأ إليه الرئيس الفلسطيني، بحسب المصدر، فهو إجراء تغييرات واضحة في الجهاز التنفيذي للسلطة بما قد يشمل تغيير حكومي شامل، يضمن من خلاله ضم وجوه جديدة لمجلس الوزراء يكون من بينها شباب، وربما لا تستند إلى أساس حزبي.

ويتطلع مقربون من الرئيس الفلسطيني، من قيادات اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى عقد المؤتمر الثامن للحركة في أقرب فرصة، وكان من المفترض عقد المؤتمر هذا الشهر قبل أن يتأجل لظروف الحرب.

وأضاف المصدر: «عقد المؤتمر الثامن فرصة لإجراء المصالحة الداخلية في حركة فتح من ناحية، وبالتالي تخرج الحركة منه قوية».

ويشير المصدر إلى أن هذه الخطوة سوف تليها إعادة تشكيل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بعد ذلك بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي رأس الهرم القيادي الفلسطيني.

ولم يستبعد المصدر إجراء تغييرات في الدوائر الأمنية كذلك.

ورفض مسئولون فلسطينيون التعليق بصفة رسمية على الإصلاحات ومصطلح «السلطة المتجددة» الذي طرحته الإدارة الأمريكية، وأكدوا في اتصالات هاتفية مع وكالة أنباء العالم العربي أن ما يهمهم الآن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أي شيء آخر.

وفي إسرائيل، بحث مسئولون أمريكيون في الأيام القليلة الماضية مع الإسرائيليين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ووصل هذا الأسبوع فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل وأجرى مباحثات حول مستقبل غزة بعد الحرب.

وقال البيت الأبيض، إن المحادثات التي أجراها شملت جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد الحرب، ومن المقرر أن يزور رام الله اليوم الأربعاء لبحث الأمر نفسه.

وذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن مسئولين في إدارة بايدن بدأوا بالفعل في وضع تصور لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة؛ يقوم بالأساس على سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع في نهاية المطاف.

ووفقا للمجلة، فإن التصور الأمريكي لوضع غزة بعد الحرب - والذي استغرق رسمه أسابيع - ربما يضع إدارة بايدن على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية التي أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو، مرارا رفضه عودة السلطة الفلسطينية للقطاع الذي أخرجتها منه حماس بالقوة في 2007 وظلت تحكمه منذ ذلك الحين.

وبحسب مصدر ثان، أجرت جهات تخطيط من مكتب مديرية التنسيق والارتباط في إسرائيل، والمعروف باسم (المنسق)، اتصالات بعدد من الفلسطينيين المنتمين لغزة، سواء في داخل القطاع أو خارجه، لاستطلاع آرائهم في نموذج الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، إنه جرت مناقشة التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة والنموذج الأنسب لإدارة الحكم فيها، وما إذا كانت السلطة تستطيع السيطرة على القطاع من جهة، وما إذا كان الناس هناك سيقبلون بهم أو بغيرهم من جهة أخرى.

ويضطلع (المنسق) بشكل رئيسي بالعمليات التنظيمية المدنية داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.