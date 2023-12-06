مندوب مصر الأممي: الكارثة الإنسانية في غزة قد تصل لمستوى يهدد الاستقرار والسلام

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن «المجموعة العربية في مجلس الأمن تحشد جهودها الكاملة؛ للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية والإسلامية، مساء الأربعاء، أن المجموعة حذرت من استئناف الاعتداء العسكري الإسرائيلي على غزة، قائلًا إن «مئات الآلاف من الفلسطينيين لا مأوى لهم في جنوب القطاع».



وطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته، مضيفًا: «المجموعة العربية تطرق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى، وتطور مشروع قرار لوقف إطلاق النار فورًا».



وأكمل: «تفاعلنا مع أعضاء مجلس الأمن في الـ10 أيام الماضية، مطالبين وبآلية استجابة إنسانية معززة لإخواننا الفلسطينيين لفتح المعابر بالكامل، وزيادة الأمم المتحدة لمعدل تدفق المساعدات الإنسانية».



وأوضح أن «الوفد الوزاري العربي والإسلامي يجري زيارة إلى واشنطن»، مختتمًا: «الكارثة الإنسانية تحدث أمام أعين الجميع، ونريد من مجلس الأمن تحمل مسئولياته والتدخل قبل الوصول إلى مستوى يهدد الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».