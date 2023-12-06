قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، إن «قوات الاحتلال تعمدت قطع الاتصالات في غزة للمرة الرابعة خلال العدوان الغاشم الذي تشنه على القطاع المحاصر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الاتصالات في منطقة الشمال منقطعة منذ ما يزيد عن يومين، نافيًا وجود إمكانية لتحرك طواقم شركات الاتصالات، والوقوف على أسباب الانقطاع، وإصلاح الخلل.



وأشار إلى أن «انقطاع الاتصالات المتكرر يضاف إلى جرائم الاحتلال المرتكبة تحت بصر العالم»، موضحًا أن «مرفق الاتصالات حيوي ولا يقل أهمية عن الغذاء والعلاج والصحة والدواء والمياه».



وأوضح أن «الناس في حالات الحرب بحاجة لطلبات الاستغاثة واستجابة لها»، قائلًا إن «الاحتلال على الأرض يمعن في ارتكاب الجرائم بهدف دفع الناس إلى النزوح من قطاع غزة».



وأكد: «على مدار الشهرين الماضيين من الحرب المجرمة التي يمارسها الاحتلال، لم يتمكن من كسر إرادة الناس والتمسك بأرضهم وعدم الذهاب إلى عملية النزوح التي يرغبون بها».



وثمن المواقف المصرية والأردنية والعربية التي ساهمت في إجهاض الهدف الذي يحاول الاحتلال تحقيقه لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع.



واستطرد: «ما نشهده غير مسبوق من المؤسسات الدولية التي تدير هذا الصراع، ولا تتخذ إجراءات لوقف الأدوات الإجرامية التي يستخدمها الاحتلال، وندعو شعوب العالم الحر إلى معاقبة الواقفين مع الاحتلال من خلال مقاطعة بضائع تلك الدول».





