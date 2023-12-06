محافظ الشرقية للرائدات الريفيات: أراهن على مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن المراة هي من غيرت موازين القوى فى المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من الرائدات الريفيات في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتورة ناهد مصطفى الخبيرة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تشهد الأسبوع القادم عرسا ديموقراطيا بانطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي تتطلب من الجميع أن يؤدي دوره على الوجه الأكمل، وأن يمارس حقه الدستوري والقانوني بأن يتوجه لصناديق الاقتراع ويدلي بصوته لاختيار رئيس الجمهورية، وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يشارك في اختيار رئيسه.

وطالب المحافظ الرئدات الريفيات بتشكيل فرق عمل تجوب المراكز لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتوعيتهم بأهمية دورهم في اختيار رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وتحقيق الأمن والرخاء.