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بايدن: ترامب تهديد وجودي لنظام الحكم في الولايات المتحدة


نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 6:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 6:23 ص

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.

وقال بايدن في أول حملة من ثلاث حملات لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا معرضة للخطر أكثر من عام 2020" ، مضيفا ، "هذه المرة، نحن نترشح ضد منكر للانتخابات"، بحسب محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف بايدن: "لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك".

وتابع: "استمعوا إلى ما يقوله بالفعل هذه الأيام. لقد قالها بصوت عال. يقول إن عام 2024 هو المعركة النهائية".

وحذر بايدن من أن ترامب يمثل تهديدا كبيرا، قائلا: "دونالد ترامب وجمهوره مصممان على تدمير الديمقراطية الأمريكية".


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