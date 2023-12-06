محافظ الشرقية يكرم 28 متدربا من الحاصلين على برنامج إعداد القادة

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 28 من العاملين بـ"الديوان العام والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري وقطاع الأزهر والصيدلة، والحاصلين على برنامج إعداد القادة ودورة أساسيات التحول الرقمي"، حيث تم منحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم، ولاجتيازهم الدورات بنجاح لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأشاد المحافظ، بمركز التدريب وتنمية المواد البشرية التابع للديوان العام، الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية، وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وطلبة الجامعات والشباب، وذلك لكونه أول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.



وقال محافظ الشرقية: "نسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء أكاديمية للتدريب، والتأهيل والتخطيط الاستراتيجي لتقديم دورات ومنح تدريبيه، وإعداد مدربين أكفاء لديهم القدرة على العمل والعطاء".



وطالب المحافظ، المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة، لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أهمية التدريب لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، وكذا تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتأهيل قيادات شابة لتقلد المناصب القيادية.



من جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي، الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، أن الهدف من الدورات التدريبية تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فوراً في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وعلى هامش التكريم تطرق محافظ الشرقية، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يشارك كل مواطن بالإدلاء بصوته واختيار رئيس الجمهورية، وأن نقدم للعالم مشهد حضاري يليق باسم مصر.



وحضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، وممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية المواد البشرية بالديوان العام.