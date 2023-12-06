محافظ البحر الأحمر: تخصيص أماكن ومداخل خاصة لكبار السن وذوي الهمم باللجان الانتخابية

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، آخر استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «تن»، مساء الأربعاء، أن جميع اللجان الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، والتي تضم 6 مدن، وجرى انتخاب عدد من الأماكن التي تصلح لتكون لجان، مؤكدا أن أغلب هذه اللجان مدارس، وجرى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والمرور بالفعل على هذه المدارس واللجان الانتخابية وتجهيزيها.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من جاهزية هذه اللجان الانتخابية؛ من أجل استقبال القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وأيضا الناخبين، موضحا أنه جرى تخصيص أماكن معينة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا إلى جانب تعيين مدخل خاص لكبار السن في اللجان الانتخابية.

وشدد على التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ديمقراطية، تهدف لتوفير بيئة تسمح للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية، ذاكرا أن المواطن لديه حرص على المشاركة بالانتخابات المقبلة، الأمر الذي ظهر بشكل واضح خلال مناقشاته مع المواطنين في أثناء الجولات الميدانية.

وأوضح أن هناك عددا من الشباب المتطوعين لمساعدة الناخبين، بالإضافة إلى مديريات الأمن التي تضع أسس للمشاركة في تيسير عملية الاقتراع للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



