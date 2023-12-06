 قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل وفد الأكاديمية العربية لعرض البرامج التعليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل وفد الأكاديمية العربية لعرض البرامج التعليمية

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 4:17 م

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلا في الدكتور عصام خضر، عميد القبول والتسجيل، والدكتور نيفين الصغير، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا فرع العلمين، والدكتور عمرو الحلو عميد الاتفاقيات الدولية بمقر القنصلية.

واستعرض العمداء البرامج التعليمية المختلفة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الممكنة، واستعراض أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الأكاديمية.

من جانبه أثنى القنصل العام على ما رآه من برامج مختلفة تقدمها الأكاديمية والتطور.


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