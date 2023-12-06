كوريا الجنوبية تدرس منح دعم للشركات التي تستورد يوريا من دول غير الصين

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تدرس منح دعم للشركات التي تسعى لتنويع قنوات إمداد اليوريا في ظل مخاوف من حدوث أزمة أخرى تتعلق بإمدادات اليوريا بسبب وقف الصين لتصديرها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الصين علقت إجراءات الجمارك لشحنات اليوريا إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي. وكان مسؤولو كوريا الجنوبية قد قالوا إنه يبدو أن هذه الخطوة ترجع إلى قصر الامدادات على الاستخدام المحلي في الصين.

وقال النائب الأول لوزير الصناعة جانج يونج جين خلال لقاء مع مستوردي اليوريا إن" كوريا الجنوبية لديها حاليا مخزون من اليوريا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف" الشركات قامت بالفعل بتأمين موردين بديلين، كما أنها قادرة على الحصول على شحنات إضافية بحيث تستطيع التعامل مع الوضع بصورة جيدة".

وأوضح أن الحكومة تدرس منح دعم للشركات التي تسعى لتنويع قنوات الاستيراد.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد بصورة كبيرة على الصين من أجل إمدادات اليوريا، حيث استوردت أكثر من 90% من اليوريا من أجل السيارات التي تعمل بالديزل ولأغراض صناعية أخرى من الصين هذا العام.