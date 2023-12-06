وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين ومتابعة وتفعيل مبادرة الرئيس لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 25 و35%، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.



ومن جانبه، أعلن اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن الاجتماعي بالمنيا، تمكنت من توزيع 2000 شنطة غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة، مكونة من "سكر، وأرز، ومكرونة" بالقرى التابعة لصفط الخمار؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وأشرف على التوزيع علي ظريف رئيس القرية ومساعديه، بالتنسيق مع التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وفي سياق متصل، عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماع مع الجمعيات الأهلية بالمركز، بحضور نواب رئيس المركز، ومدير إدارة التضامن، وإدارة التموين؛ وذلك لمناقشة إمكانية وكيفية توزيع شنط السلع الغذائية المدعمة للمواطنين المستحقين، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف إدارتي التضامن والتموين.



وأوضح مسئول التموين والتضامن، أنه سيتم طرح شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه، تحتوى على "2 كيلو سكر، كيلو أرز، كيلو مكرونة، كيس ملح، علبة شاي"؛ لتوزيعها على المواطنين، من خلال الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف إدارتي التموين والتضامن.