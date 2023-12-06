 صحة دمياط: فرق متنقلة لفحص السيدات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة - بوابة الشروق
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صحة دمياط: فرق متنقلة لفحص السيدات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 6:45 ص

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن استمرار تقديم الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة، خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي المجتمعي بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأوضح "عبد الجواد" في بيان أصدره اليوم، أن الخدمات التي تقدمها الفرق المتنقلة، تشتمل على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الإصابة بأورام الرئة والبروستاتا، والقولون وعنق الرحم للعاملين بديوان مديرية الشئون الصحية.


يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط، و الدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية و منسق المبادرات.


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