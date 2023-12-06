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أعد نادي أدب قصر ثقافة السويس، عدة لقاءات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لتوعية الناخبين بكيفية المشاركة في العملية الانتخابية.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة توعوية بعنوان "المواطنة والوعي المجتمعي"، تناولت خلالها شيماء فكري موجه مواد فلسفية وتربية وطنية، مفهوم المواطنة وأهم مبادئها، مؤكدة ضرورة نشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الثقافية، والتوعية بالمشروعات القومية لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح عزت المتبولي، خلال لقاء بعنوان "أهمية المشاركة السياسية"، أن المشاركة بالعملية الانتخابية باتت أمرًا ضروريًا في أي بلد يتمتع بالديمقراطية.

وأكد في ختام حديثه، ضرورة تعريف المواطنين بدورهم في العملية الانتخابية بداية من تعريفهم بلجان الاقتراع، وكيفية اختيار المرشح الذي يمثلهم ويلبي احتياجاتهم، من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين ومكانة الدولة أمام العالم.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة إشراف إقليم القناة، وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.