الرئيس الفلسطيني يبحث مع مبعوث البيت الأبيض الحرب على غزة

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع فيليب جوردون مبعوث البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك في لقاء بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد عباس، للمسئول الأمريكي ضرورة "التدخل الفوري للإدارة الأمريكية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة".

كما نقلت الوكالة عن عباس قوله إن "آلة القتل الإسرائيلية استباحت كل المحرمات، باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء شعبنا من هذه المجازر التي ترتكب بدون محاسبة من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف "لن نسمح بتمرير التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، وفقا لوكالة الأناضول.

وطالب الرئيس الفلسطيني بـ"تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وتهجير للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.