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توي للسياحة تتوقع ارتفاع الأرباح مجددا بعد مبيعات قياسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 1:26 م

كشفت شركة السياحة الألمانية "توي"، عن ارتفاع الأرباح السنوي لأكثر من الضعف بعد مبيعات قياسية وزيادة الأسعار وتتوقع المجموعة قفزة أخرى بواقع 25% في الأرباح التشغيلية على مدار العام المقبل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" قالت الشركة، إن الأرباح الأساسية ارتفعت بواقع 139% إلى 977.2 مليون يورو (1.05 مليار دولار) في العام الذي انتهى في 30 سبتمبر، فيما وصلت العائدات لأعلى مستوى على الإطلاق محققة 20.7 مليار يورو، وهو معدل أعلى "بشكل كبير" من فترة ما قبل جائحة كورونا.

وأعلنت عن أرباح ما قبل الضرائب بقيمة 551.2 مليون يورو مقابل خسائر بقيمة 145.9 مليون يورو في العام السابق.

وذكرت "توي"، أنها تتوقع أن ترتفع الأرباح الأساسية بواقع الربع على الأقل على مدار 2023 -2024، ومن المقرر أن ترتفع المبيعات بواقع 10% أخرى على الأقل.

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