زيلينسكي: ضمانات بودابست فاشلة وأوكرانيا بحاجة لتحالف حقيقي

في الذكرى الـ30 لمذكرة بودابست التي صادفت يوم الخميس، استذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فشل" الاتفاق الأمني ودعا إلى ضمانات فعّالة.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية بالفيديو: "يعلم الجميع في العالم أن مجرد توقيع دولة، أو أي تعهدات أو وعود، لا تكفي كضمانات أمنية".

وفي عام 1994، تعهدت أوكرانيا، مع كازاخستان وبيلاروس، بالتخلي عن أسلحتها النووية لصالح روسيا في بودابست. وفي المقابل، حصلت البلاد على ضمانات أمنية، بما في ذلك من موسكو.

وقال زيلينسكي إن هذه الضمانات الأمنية كانت غير فعّالة، في إشارة إلى الغزو الذي شنته روسيا على بلاده.

وأضاف أنه من أجل تحقيق سلام حقيقي، فإن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات فعّالة، "وهذا يعني تحالفا حقيقيا وأساسا أمنيا واقعيا في البلاد".